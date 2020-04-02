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الاعلان عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فـي ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وقال المركز الوطني في بيان حمل الرقم (25)، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم عينة أخذت من امرأة بعد الوفاة، وبعد إجراء الكشف عن فيروس كورونا تبين أن العينة “إيجابية” وتحمل المرض،  لتكون أول حالة وفاة في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن السيدة المتوفية بـ فيروس كورونا تم تحديدها يوم الثلاثاء الماضي كحالة إشتباه سالبة ضمن حالتي إشتباه قبل أن تغادر ” مركز ” الفحص وتعود له في اليوم التالي بعد تدهور وضعها الصحي حيث فارقت الحياة يوم أمس الأربعاء .

فيما لم يوضح المركز المزيد من التفاصيل حول المنطقة التي تنتمي إليها أو وضع الحالات المخالطة لها.

وتبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 10 حالات من مدينتي طرابلس و مصراتة وحالات العزل الصحي 10 حالات.

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