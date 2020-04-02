بيان ناري صادر عن مصرف ليبيا المركزي رداً على دعوة “السراج”

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بياناً هاماً في وقت متأخر من ليل الخميس، على بيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وصفه بـ“المنفرد” والذي طالب بتوحيد مجلس إدارة المصرف.

وشدد “المصرف المركزي” في بيانه إنه طالب منذ عام 2015 بتوحيد مجلس الادارة بعد أن تكتمل إجراءات التدقيق لقطبي المصرف، موضحا أن إدارته في طرابلس التزمت من البداية بقرار مجلس الأمن المعني بالمراجعة والتدقيق.

وقال البيان على تقديم الدعم لوزارة الصحة وفقا لاختصاصها للحد من عدوى فيروس كورونا، مبينا أنه قام بتنفيذ مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس فور اعتماد الترتيبات المالية منتصف شهر مارس الماضي.

واتهم بيان المركزي المجلس الرئاسي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مسألة وقف إنتاج وتصدير النفط، وقال إن ذلك هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والمالية.

وبرر مصرف ليبيا المركزي في رده على خطاب رئيس المجلس الرئاسي، على أن وقف المنظومة على إدارة المركزي في البيضاء جاء كإجراء احترازي بعد رصد ما اسماها “عمليات قرصنة”.

وأرجع المصرف وقف منظومة بيع النقد الأجنبي إلى توقف عمليات تصدير النفط وضماناً لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضاربة والتربح، مؤكداً أنه كان بصدد استئناف بيع النقد الأجنبي فور صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، حسب الأتفاق الذي تم بالخصوص.

واشار البيان إلى خطة عمل المصرف المركزي في إدارة النقد خلال أزمة الإغلاق النفطي في الفترة ما بين 2014 و2016.

وأكد المصرف على أن مجلس الإدارة يعمل وفقا للقوانين و الصلاحيات المخول، ودعا كافة المؤسسة إلى توحيد جهودها وسط الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وطالب المصرف في ختام بيانه كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاثفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة.

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