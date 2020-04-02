السراج: نشكر قطر لما قدمته من دعم للجهود الليبية في مواجهة كورونا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد، مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة وباء كورونا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، جدّد تميم دعم دولة قطر لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، داعياً إلى إيقاف قصف طرابلس، مؤكداً حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ووجّه السراج الشكر لقطر، لما قدمته من دعم للجهود الليبية في مواجهة جائحة كورونا، حيث اتفق الجانبان خلال المكالمة على التنسيق بين البلدين في مواجهة هذا الوباء والتعامل مع تداعياته، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على “فيس بوك”