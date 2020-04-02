لجنة الأزمة بمصراتة: جميع مصابي «كورونا» بالمدينة بصحة جيدة

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، أن جميع الحالات المصابة بالفيروس داخل المدينة بـ«صحة جيدة ومستقرة»، تحت متابعة مباشرة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وطالبت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحري في نقل الأخبار وتداولها.

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الأربعاء، تسجيل ليبيا أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا ثبت إصابتها بالفيروس بعد وفاتها، دون أن يذكر مزيد التفاصيل عن حالة الوفاة أو مكان تواجدها. في حين تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن السيدة المتوفاة من مصراتة.

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