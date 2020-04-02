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ليبيون في تركيا ينشدون العودة بعد تفشي الوباء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير/218

طالب الليبيون العالقون في دولة تركيا الذين تم تسكينهم في عدد من الفنادق في بيانات لهم بضرورة النظر إلى أحوالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ليعودو إلى ليبيا  وتأتي هذه المناشدات بعد مرور أكثر من أسبوعين على إغلاق المجال الجوي في ليبيا وإغلاق المنافذ، وبات العديد من العالقين في دول مختلفة يناشدون الحكومة بأن تنظر في أوضاعهم ومن بينهم الليبيين العالقين في تركيا إذ أصدر عدد منهم بيانات تطالب بمساعدتهم والعودة بهم إلى الديار.

تضم قائمة العالقين حالات مرضية وجرحى وعائلات كانت لسبب أو لآخر خارج الوطن ومع انتشار فيروس كورونا باتو عالقين كل في البلد التي كان فيها ومع انتهاء فترة الحجر يتساؤلون عن أوضاعهم ومتى سيعودون إلى البلاد، ورغم تكليف القنصليات والسفارات بالخارج بتسكين العالقين في عدة دول في عدد من الفنادق إلا أنه وبعد انتهاء المدة المعلن عنها منذ البداية جعلت العالقين يناشدون الجهات المعنية في ليبيا، في ظل التخوف على حالتهم الصحية لاسيما مع تفشي الفيروس في تركيا تحديداً من ناحية عدد المصابين والوفيات في البلاد التركية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لم تعرف الخارجية الليبيك آلى الان سبب منع الطيران الليبي عن التحليق في الأجواء الأوروبية والبريطانية والأمريكية وخدمة رعاياه الليبيين المهاجرين في هذه الدول بينما دول الجوار مثل تونس ومصر والمغرب تصل طاءراتهم حتى الصين والهند وروسيا ..!!!!
    وليبيا تعتبر دولة تضررت مؤسساتها بهجمات حلف الناتو والولايات المتحدة – وأرجعت بجهود ابناءها ورجالها في وقت قياسي تقريبا 81% من مؤسساتها طور الخدمة – هل اتفاقية الصخيرات التي أبرمتها ادارة الوفاق الوطني تعمل على اعادة موسسة الطيران الليبي الى نظامها الطبيعي – وخاصة في هذه الأزمة الكورونية التي ربما تعتبر فرصة لإعادة تهيءة الظروف والادارات لاستقبال الطيران الليبي في اي دولة من دول العالم وخدمة مواطنيها كما تعمل ادارات خطوط الدول الاخرى …؟!!!

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