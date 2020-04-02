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هكذا رد مصرف طرابلس على دعوة السراج لاجتماع إدارة المركزي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر المصرف المركزي بطرابلس بيانا، الخميس، ردا على الدعوة الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل عبر الدوائر التلفزيونية لممارسة صلاحياته القانونية كافة وتولي مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.

وقال المصرف، خلال البيان، إنه بادر منذ عام 2015، بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء تدقيق شامل لعمليات المصرفين طرابلس والبيضاء، مضيفا، أنه قدم الدعم اللازم لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى قيامه بتنفيذ مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس.

ورأي المصرف، أن عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره هو السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية والمالية، مبينا أن إقفال المنظومة المصرفية عن المصرف المركزي في بنغازي، كان إجراءا احترازيا، متهما محافظ المصرف المركزي ببنغازي بقرصنة بعض الحسابات المصرفية.

وزاد، أن إيقاف بيع النقد الأجنبي جاء امتثالا لما وصفها بـ “حالة الضرورة القصوى”، ضمانا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب مبالغ فيه على النقد الأجنبي لأغراض المضاربة والتربح، بحسب البيان.

وأكد المصرف أنه يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة له، مختتما بدعوة كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ادارة المهندس فايز السراح مازالت أفضل منكم – في المنطقة الشرقية – فقط نا يعرقله تدخلات بعض تجار الأزمات ومحاولة الحصول على امًوال مخصصة للبناء وتعديل الموسساتً ومصالح المواطنين الي سحقتهم تحت أطماعكم وعمالاتكم لبعض دول عربية واجنبية معادية في حقيقتها للشعب الليبي برمته –
    بالنسبة للبرنامج التداعي يحب تقليص الإذاعات وحصرها في ثلاث إذاعات فقط –
    إذاعة رئيسية متنوعة وتختص بالمواطنين الليبين ونشر برامج متنوعة من متخصصين وطنيين كبار السن تفتتح بالقران من العاشرة وتتنوع برامجها بين برامج الأطفال الذين اصبحوا ضحية جشع برامج تعقيدات السياسة والبرامج الغير هادفة – وكذاك التوعية الاجتماعية الامنية وبرامج التنمية الإصلاحية ومشاكل الفلاحين والمشاريع الزراعية والحيوانية – والبرامج الثقافية بتقارير مصورة من الإذاعة الرسمية للبلاد والأخبار اليومية والآذان والمسلسلات الدينية او الفكاهية الاجتماعية الهادفة في محتواها . وبرامح النصائح الدينية .
    وربما بعدها يتم افتتاح قناة تعليمية للدارسين سواء الجامعات او المدارس .
    وإذاعة رياضية تبث اخبار الرياضة ومشاكل الشباب الذي ضاع تصفه في صراعات غير مجدية ولا تبشر بالخير …
    ولا اعتقد ان كثرة الإذاعات والقنوات وعدم وجود ادارة إعلامية جدية وتقوم بتحليل البرامج قبل بثها ومعرفة محتواها بشكل لا يخدش الاحترام او الرابط العرف الاجتماعي او تمس الدين بشكل غير مقبول .
    ومن المعروف كثرة القنوات الإذاعية تضيع هيبة المحتوى الهادف ولم شمل حتى الاسرة الواحدة امام إذاعتهم المحلية سواء في الداخل او الخارج .
    فهذه لاشياء تحتاج لدراسة حقيقية وليس قنوات تنافسية لا تخدم البلاد والعباد مملوكة للبعض الأشخاص الماديين ذو النفوس الضعيفة وعديمي الخبرة .

    رد

  • ادارة المهندس فايز السراح مازالت أفضل منكم – في المنطقة الشرقية – فقط يعرقله تدخلات بعض تجار الأزمات ومحاولة الحصول على امًوال مخصصة للبناء وتعديل الموسساتً ومصالح المواطنين الي سحقت تحت أطماعكم وعمالاتكم لبعض دول عربية واجنبية معادية في حقيقتها للشعب الليبي برمته –وتسخيرها بتجارات الله يعلم الى اين ستصل بالبلاد –
    بالنسبة للبرنامج الاذاعيية يجب تقليص الإذاعات وحصرها في ثلاث إذاعات فقط –والعمل على تموين برامج مدروسة تهتم بالشءون الاجتماعية والتنمية الداخلية واظهار الصورة الوطنية الليبية –
    – إذاعة رئيسية متنوعة وتختص بالمواطنين الليبين ونشر برامج متنوعة من متخصصين وطنيين كبار السن تفتت بالقران من العاشرة وتتنوع برامجها بين برامج الأطفال الذين اصبحوا ضحية جشع برامج تعقيدات السياسة والبرامج الغير هادفة – وكذاك التوعية الاجتماعية الامني وبرامج التنمية الإصلاحية ومشاكل الفلاحين والمشاريع الزراعية والحيوانية – والبرامج الثقافية بتقارير مصورة من الإذاعة الرسمية للبلاد والأخبار اليومية والآذان والمسلسلات الدينية او الفكاهية الاجتماعية الهادفة في محتواها . وبرامح النصائح الدينية .
    وربما بعدها يتم افتتاح قناة تعليمي للدارسين سواء الجامعات او المدارس .
    وإذاعة رياضية تبث اخبار الرياضة ومشاكل الشباب الذي ضاع تصفه في صراعات غير مجدية ولا تبشر بالخير …
    ولا اعتقد كما يعتقد العديد من الليبيين ان كثرة الإذاعات والقنوات وعدم وجود ادارة إعلامية جدية وتقوم بتحليل البرامج قبل بثها ومعرفة محتواها بشكل لا يخدش الاحترام او الرابط العرف الاجتماعي او تمس الدين بشكل غير مقبول .
    ومن المعروف كثرة القنوات الإذاعية تضيع هيبة المحتوى الهادف ولم شمل حتى الاسرة الواحدة امام إذاعتهم المحلية سواء في الداخل او الخارج .
    فهذه لاشياء تحتاج لدراسة حقيقية وليس قنوات تنافسية لا تخدم البلاد والعباد مملوكة للبعض الأشخاص الماديين ذو النفوس الضعيفة وعديمي الخبرة.

    رد