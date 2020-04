أخبار ليبيا24 كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي. وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 136 حالة وحالات الاشتباه 126 حالة. وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى […]

The post بوفاة واحدة بسبب “كورونا”..الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24