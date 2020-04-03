المشري لــ السراج والكبير : ليبيا ليست لعبة

تقرير/218

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن ( الساكت عن الحق شيطان أخرس، لن نسكت عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .. ” ليبيا ليست لعبة” ).

تأتي هذه التغريدة بعد سكوت دام لشهرين لم يغرد خلالهما “المشري” على حسابه بتويتر .. وتعد تغريدته التي فتح فيها النار على رئيس الرئاسي ومحافظ المركزي معاً أولى ردات الفعل الرسمية من داخل معسكر الوفاق عما يحدث من تجاذبات إدارية وسياسية بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وتبادل السراج والكبير على مدى اليومين الأخيرين بيانات واتهامات على خلفية استفراد الصديق الكبير بقرارات المركزي وتحكمه بكل شيء ومن ذلك فتح الاعتمادات لاستيراد السلع لاسيما الغذائية والمرتبات ودعم البلديات وقضايا أخرى عالقة دخلت عليها أزمة جائحة كورونا والعجز الليبي الكبير والتخبط في مواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم وتتخبط في مكافحته دول كبرى أين منها ليبيا التي تعاني من انهيار في جميع القطاعات ومنها الصحة مع اقتصاد متدهور مصدره المحوري النفط الذي بدوره يعاني مشكلة كبرى تتمثل في اغلاق الحقول وجل الموانىء النفطية.

ويشهد تكتل الوفاق الذي يحكم العاصمة -و 5 مدن غرب البلاد- خلافات حادة بين تشكيلاته الداخلية التي شهدت مايشبه شق عصا الطاعة ضد حكومة الوفاق التي يتزعمها السراج ويمثل توليفة المتردين المفتي السابق الصادق الغرياني وخالد المشري رئيس مجلس الدولة وعبدالرحمن السويحلي الرئيس الاسبق للمجلس وآخرون، فيما يلعب وزير داخلية الوفاق دور الحاكم في الظل بانتظار تقلده رسمياً للحكومة بدعم معارضي السراج.

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