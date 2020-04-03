مؤسسة النفط: خسائر إغلاق المنشآت النفطية قاربت الـ 4 مليارات دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن انخفاض الإنتاج جرّاء إغلاق الحقول والموانيء النفطية سبّب خسائر مالية تجاوزت 3,893,213,466 دولار أمريكي منذ 17 يناير الماضي.

وأضافت المؤسسة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء الخميس، أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء الأول من إبري، لافتة إلى أن إغلاق العديد من المنشآت النفطية تسبب في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي، بحسب المنشور.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف إنتاج النفط والغاز، مشيرة إلى أنها تقوم بتوفير المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ، لافتة إلى صعوبة نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية لتردّي الأوضاع الأمنية، وفق المنشور.