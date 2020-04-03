سعد عقوب: رغم الضغوط اتخذنا قرارات شجاعة لمواجهة “كورونا”

أعرب وزير الصحة بالحكومة الليبية “سعد عقوب” عن ارتياحه إزاء القرارات التي وصفها بـ “الحكيمة والشجاعة” المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا في ليبيا والتي كانت نتائجها عدم تسجيل أي حالة بالمناطق والبلديات التي تحت سيطرة وإشراف الحكومة الليبية مشيراً الي عدد الحالات المسجلة خارج سيطرة الحكومة الليبية مقارنة مع دول العالم ، حيث بلغ عدد الإصابات حتي مساء يوم أمس الخميس “10” حالات تجري لها إجراءات العزل والحجر الصحي و تتماثل للشفاء .

وقال عقوب في كلمة وجهها للعناصر الطبية بالبلاد ونشرتها إدارة الإعلام بالحكومة الليبية ( إنه لو لم يتم إقرار إغلاق الحدود والمساجد و حظر التجوال وعزل المدن ومنع التجمعات الرياضية والثقافية والاجتماعية وجاء ذلك بعد حزمة قرارات تضمنت تعطيل المدارس ووقف العمل في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المحلات التجارية منذ البداية لكنا أمام كارثة كبيرة، مشيراً إلى إمكانية قهر المرض إذا اتُخذت الإجراءات الوقائية اللازمة).

وأشار وزير الصحة إن البلاد تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره، حتى أنه حير منظمة الصحة العالمية وأربك القدرات العلمية والتكنولوجية لأكثر الدول تقدماً في العالم التي تقف عاجزة عن الحد من تفشي وباء لم يعد أي جزء من الكرة الأرضية في مأمن من شره.

و قال “عقوب” : (إن ما يجري اليوم تحت أعيننا ينبئ بنهاية مرحلة حضارية في حياة الإنسان سوف تنبثق عنها بكل تأكيد مرحلة جديدة تشهد وضعاً يختلف جذرياً عما كان عليه العالم قبل ظهور وباء كوفيد 19).

ودعا وزير الصحة الليبيين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ توصيات وزارة الصحة، مؤكداً أن الأرقام التي شفافة وحقيقية وعلى المواطنين البقاء في منازلهم مدة الحظر لقهر المرض – حسب وصفه.

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