“الوطنية للنفط”.. خسائر ليبيا بسبب الإغلاق تقترب من 4 مليار دولار

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط نشرتها حول تبعات إقفال انتاج النفط، التي جاء فيها أن “الانخفاض القسري وغير القانوني في الانتاج” – حسب وصف النشرة- تسبّب في خسائر مالية تجاوزت 3,893,213,466 دولار أميركي منذ السابع عشر من يناير الماضي ما يعني “أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الاقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية”.

وذكرت المؤسسة خلال نشرتها ( أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا بلغ 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم أول من أمس الأربعاء 1 أبريل 2020..حيث تم اغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في السابع عشر من يناير هذا العام 2020. وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي).

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الامدادات إلى الشعب الليبي حسب ماجاء في نشرة المؤسسة.

وحذرت المؤسسة مما قالت بإنهُ (حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود) راجيةً جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة.

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