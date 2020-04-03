مصرف الصحارى يبدأ بتركيب آلات سحب جديدة لمجابهة كورونا

شرعت الفرق الفنية في مصرف الصحارى التابعة للإدرة العامة وبتوجيه من مجلس الإدارة بتوزيع وتركيب آلات ATM جديدة للسحب الآلي.

وأوضحت إدارة فرع الصحارى بعين زارة عبر حسابها بموقع فيسبوك أن عمليات التركيب ستشمل أيضا الأسواق الكبيرة إلى جانب الفروع البالغ عددها 54.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تاتي ضمن خطة مواجهة عدوى فيروس كورونا والتقليل من الازدحام على شباك السحب.

كما نوهت إدارة فرع الصحارى بعين زارة أنها مستمرة في إصدار بطاقات السحب الآلي وبطاقات الشراء وهي “نقود وتداول إلى جانب بطاقات بديل ومعاملات”.

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