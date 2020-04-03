خبير نفطي ليبي عن إحصائيات توقف الإنتاج: «رسالة سياسية بخسائر الفرص البديلة»

اعتبر الخبير النفطي الليبي د.محمد أحمد أن الأرقام الرسمية المعلنة لخسائر اقفالات المنشآت والموانئ النفطية الليبية منذ يناير الماضي تهدف الي استنهاض النخب السياسية لتجد حلًا لعملية إقفال الإنتاج، ورأى أن هذه الأرقام «تضخم من المفقود من الفرصة البديلة الي حد ما».

وبلغت خسائر إقفال الموانئ والحقول النفطية منذ 17 يناير الماضي ثلاثة مليارات و 893 مليون دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام يوميًّا 92.731 برميل في اليوم بحلول أول من أمس الأربعاء، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط. وعلق د.محمد أحمد لـ«بوابة الوسط» قائلا: «النشرة خام، تضرب السعر بالكمية المفقودة من الإنتاج، وهناك أصول محاسبية لا أظن أنها اتبعت في تقدير تلك الأرقام ». وأوضح: « قواعد المحاسبة البحتة والحيادية قد يكون لها رأي اخر، مثلا ما هو السعر المقدر في حساب المفقود من المبيعات، وقيمة التكاليف التي توقفت، وتقدير الصيانة نتيجة الإيقاف».

وأضاف «لا اعرف على وجه التحديد إن كانت الأرقام الدقيقة للخسائر أقل أم اكثر من الإحصائيات المعلنة»، لكنه استدرك بالقول «استشعر الغرض السياسي والذي قد لا يكون بالضرورة سيئا، فالرسالة السياسية واضحة لأطراف الأزمة (اعملوا على فتح الإنتاج من جديد)».

حياد المؤسسة الوطنية النفط

وبدأت أزمة توقف إنتاج النفط في السابع عشر من يناير الماضي، حين أعلن ما يعرف بـ«ملتقى القبائل والمدن الليبية» عزمه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية»، وطالب «جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي»، وفور صدور البيان أغلق محتجون ميناء الزويتينة بعد أن دخلوه، لتتوالى الإغلاقات في موانئ البريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة.

وفي تسجيل مصور، نشرته مؤسسة النفط هذا الأسبوع، جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الدعوة إلى إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة إلى العائدات النفطية لمجابهة فيروس «كورونا».وقال صنع الله : «خصصت دول العالم العظمى مبالغ طائلة لمواجهة هذا الوباء، ونحن الآن بحاجة ماسة إلى الأموال من أجل مجابهة هذا المرض»، وأضافظ: «توقف مصدر الدخل الوحيد لليبيا سوف يعيق ذلك». وجدد الدعوة إلى «مراجعة نزيهة وشفافة لحسابات الحكومتين»، مشيرا إلى أن «المؤسسة تنشر بياناتها بشكل شفاف ودوري».

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي لـ«بوابة الوسط»: «المؤسسة الوطنية للنفط تحاول أن تحافظ على الحياد بين الأطراف حتى الان»، موضحا «قد يكون الحياد المطلق فكرة طوباوية غير موجودة على ارض الواقع، لكن دعني أقول ان المؤسسة اكثر مهنية مقارنة بغيرها من مؤسسات الدولة».

تأثير محدود على الأسواق العالمية

وقبل غلق الحقول والموانئ، وإعلان القوة القاهرة في 18 يناير، بلغ متوسط إنتاج ليبيا النفطي 1.22 مليون برميل يوميا، لكن الأسواق العالمية لم تشهد تأثرا كبيرا بتبعات توقف انتاج النفط الليبي، مما أثار تساؤلات الكثيرين.

ورأى د.محمد أحمد أن هذا «التأثير الليبي محدود جدا نتيجة ارتفاع الإنتاج البديل من دول أخرى مثل السعودية والنفط الصخري الأميركي المشابه في النوعية (خفيف واقل كبريت)»، وأضاف «المصافي في البحر المتوسط التي تعتمد في العادة على نوعية النفط الليبي اجرت بعض التحويرات لقبول نوعيات أخرى من النفط مثل الآذري والكازخستاني والبصرة ، فأصبح النفط الليبي نوعًا ما هامشيا تلجأ له المصافي عند تواجده».

وحسب التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تراجع إنتاج النفط الليبي من خلال شهر فبراير الماضي بواقع 647 ألف برميل، عندما سجل الإنتاج 146 ألف برميل يوميا في 20 فبراير الماضي مقابل 793 ألف برميل في 20 يناير الماضي. وتوقعت «أوبك» أن يكون أبريل «الشهر الأسوأ» لأسعار الخام، مع زيادة وفرة المعروض في السوق العالمية والركود الاقتصادي المصاحب لجائحة «كوفيد-19».

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