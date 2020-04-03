مصرف الجمهورية يعلن توفر السيولة بسقف سحب 2000 دينار

أعلن مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر أنه سيتم توزيع السيولة يوم الأحد القادم مشيرا إلى أن السحب سيكون فقط لصاحب الحساب شخصيا أو الوكيل عن الحساب.

وأشارت إدارة المصرف أنه عند حضور صاحب الحساب يلزمه إحضار صورة من الإثباث الشخصي لاستلام المبلغ، مبينة أن سقف السحب سيكون 2000 دينار.

وحرص المصرف على إبلاغ زبائنه باتباع إجراءات السلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا قبل الدخول إلى المبنى وفق التدابير المعروفة من التعقيم

وارتداء القفازات والكمامات إضافة إلى ترك المسافة الآمنة بين الآخرين وعدم المصافحة أو السلام تجنبا لخطر العدوى.

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