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المشري لــ السراج والكبير: ليبيا ليست لعبة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن ( الساكت عن الحق شيطان أخرس، لن نسكت عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .. ” ليبيا ليست لعبة”).

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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