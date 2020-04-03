المشري لــ السراج والكبير: ليبيا ليست لعبة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن ( الساكت عن الحق شيطان أخرس، لن نسكت عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .. ” ليبيا ليست لعبة”).
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جريدة الايام الليبية
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