ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن محملة بسلع مختلفة

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي 3 سفن تجارية لنقل الحاويات وتتبع جميعها للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية.

ورست السفينة “تيلا روز” محملة بـ366 حاوية لبضائع وسلع مختلفة بالإضافة إلى السفينة “شارلي” وتحمل على متنها 180 حاوية من البضائع المختلفة.

كما استقبل الميناء السفينة “كنت شيب صن” محملة 318 حاوية بضائع وسلع منوعة، وأشارت إدارة الميناء إلى وصول 6 روافع حاويات “لاقط” لصالح الشركة الليبية للموانئ.

وبدورها تمنت إدارة الميناء أن تساهم هذه الآلات في إنجاز عمليات المناولة بكل سهولة ويسر إضافة للجهود المبذولة من قبل رجال القسم الحيوي.

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