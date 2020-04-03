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إنقاذ 250 مهاجرا قرب ليبيا ووضعهم في الحجر الصحي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا الأسبوع الماضي شمال النيجر في منطقة محاذية لليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم وضع المهاجرين في الحجر لأسبوعين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة أنها وفرت الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدر 104 منهم من نيجيريا، و53 من غانا و34 من بوركينا فاسو و رضيع يتلقى الرعاية من طاقم الحماية التابع لها.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه سيتم نقلهم إلى مدينة أغاديس في شمال النيجر، وإيوائهم في ملعب كرة قدم لأسبوعين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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