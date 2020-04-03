الفخفاخ: أوضاع ليبيا لا ترتقي لدرجة الخوف على تونس

صرح رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أن المخاطر الموجودة على الحدود الليبية، لا ترتقي لدرجة الخوف، وأن القوات التونسية العسكرية والأمنية على أهبة الاستعداد.

وأشار الفخفاخ إلى أن الأوضاع في ليبيا، تشهد ارتفاعا في وتيرة الصراع العسكري وهو الأمر الذي يشكل مخاطر على تونس وأمنها، مضيفا في سياق حديثه عن المؤسسة العسكرية والأمنية التونسية، إن حكومته تراقب المشهد العام في ليبيا عن كثب.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الحكومة التونسية خلال حوار له على القناة الوطنية الأولى أن بلاده تسير على الطريق الصحيحة في مجابهة فيروس كورونا، وفقا للمعطيات والأرقام الحالية، وأن الحجر الصحي الشامل بدأ يعطي أكله رغم تسجيل بعض الخروقات.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تسجيل 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 455 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 وتماثل 5 أشخاص للشفاء.

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