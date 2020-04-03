تسجيل مخالفات صحية بمحال الجزارة في غات

سجل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب غات مخالفات صحية في جميع محال الجزارة بمنطقة البركت بالبلدية.

وخلال تفتيشهم تلك المحال، وجد أفراد المركز خلط اللحوم البيضاء والحمراء في الثلاجات بها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل فيسبوك، أمس الخميس.

كما أشار البيان إلى أن شروط النظافة متدنية، خصوصا خلال مرحلة تجهيز اللحوم المجمدة لبيعها إلى الزبائن، لافتا إلى جمع أصحاب تلك المحلات، وإطلاعهم على الملاحظات المسجلة، مؤكدا أنه ستتخذ معهم إجراءات رادعة.

وأول من أمس، وجه المركز تحذيرا إلى المواطنين من شراء علب السردين، بعد ضبط كميات منها في أحد الأسواق، حيث تبين تزوير تاريخ صلاحيتها.

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