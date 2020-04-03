عقوب في زيارة لغرفة الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، مساء أمس الخميس، زيارة للغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي للاطلاع على سير العمل.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أن عقوب التقى خلال الزيارة مع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ورئيس وأعضاء الغرفة والراصدين والمتعاونين واطلع على سير العمل وكل الإجراءات المتبعة.

وأثنى وزير الصحة، خلال الزيارة على ما تقوم به الخدمات الصحية بنغازي وعلى الجهود التي تبذلها فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة جائحة كورونا.