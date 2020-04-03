بنغازي الطبي يخصص البرج الثالث كوحدة منفصلة لمواجهة كورونا

أعلنت مدير عام مركز بنغازي الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس كورونا فتحية العريبي، أن إدارة المركز الطبي قامت بإيعاز من الحكومة الليبية ووزارة الصحة بفصل البرج الثالث عن بقية المركز، لتخصيصه لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لسهولة فصله عن الأقسام الأخرى.

وأكدت العريبي، أنه تم إخلاء البرج من جميع الاقسام الطبية “أمراض الدم والكلى والجلدية والأورام وعناية الباطنة”، وتخصيصه بالكامل لجائحة كورونا، لافتة إلى أنه سيتم تجهيز البرج بسعة سريرية تصل لـ 250 سرير إيواء، وعدد 34 سرير عناية فائقة.

ونوهت العريبي، أن وزير الصحة قد خصص قسم لغسيل الفشل الكلوي بعيادة الماجوري حتى يتسنى للمرضى الفشل الكلوي الإستمرار في الغسيل تحت إشراف ومتابعة أطباء واستشاريي أمراض الكلى.