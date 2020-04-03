أحوال الطقس اليوم: موجة حر ورياح مثيرة للأتربة شرقا

تتأثر غالبية مناطق شرق ليبيا اليوم الجمعة وغدا بامتداد منخفض جوي صحراوي، ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة وقد تكون قوية أحيانا، إذ من المتوقع أن تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومتر في الساعة، ما قد يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي مع تحسن تدريجي في الطقس مع بداية تأثير إمتداد المرتفع الجوي، وتتراوح درجات الحرارة المسجلة في البلاد بين 18 و38 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب مساء اليوم على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرع، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غدا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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