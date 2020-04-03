منع تجول مركبات الدفع الرباعي الصحراوي في أجدابيا.. والسبب

أصدر آمر غرفة عمليات اجدابيا وضواحيها فوزي المنصوري، قرار بمنع تجول مركبات الدفع الرباعي الصحراوي بالمدينة بصورة عامة إلى حين اشعار آخر.

وجاء في القرار-الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه- أنه نظرا للوضع الراهن الحالي الذي تمر به البلاد من ظاهرة الوباء المتفشي كورونا ونظرا لتفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولموقع مدينة أجدابيت الذي يجعلها منطقة عبور الهجرة التي هي سبب رئيسي لتسريب الوباء داخل المدينة، بأنه يمنع تجول مركبات الدفع الرباعي الصحراوي بالمدينة، على أن يستثنى من ذلك الآليات العسكرية والأمنية المكلفة بتأمين المدينة.