الارصاد توضح توقعـات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الاحد.. تقلبات وامطار متفرقة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق شرق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد خاصة مناطق الشمال الشرقي بإمتداد منخفض جوي صحراوي ينتج عنه تقلبات جوية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فمن المتوقع أن تكون التقلبات مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة وقد تكون قوية أحيانا حيث من المتوقع أن تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50) كم/س مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

وأشار المركز إلى درجات الحرارة تسجل إنخفاض ملحوظ على مناطق الشمال الغربي مع تحسن تدريجي في الطقس مع بداية تأثير إمتداد المرتفع الجوي ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي ومساء الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب النشرة فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي ما بين (18 – 24) مْ ، بينما تتراوح على مناطق سرت – بني وليد – أبونجيم وبقية مناطق ليبيا ما بين (30 – 38) مْ ، ومن المتوقع أن تصل إلى (40) مْ يوم الغد على مناطق الكفرة وتازربو ، وتسجل إنخفاض اليومين القادمين على أغلب المناطق.

تحذيرات بحرية

وحذر المركز من ريح قبلي إلى شرش على الساحل الشرقي تصل سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل يوم الغد إلى (3.00) متر.

كما حذر من ريح شرش قوي على الساحل الغربي تصل سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل يوم الغد إلى (3.00) متر.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الجمعة الموافق 2020/04/03 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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