7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا» داخل المنزل

لا يعني بقاءك في المنزل أنك بعيدا تماما عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإنما يقلل بشكل كبير فرصة العدوى، ولذا يجب إتباع بعض الإرشادات باستمرار لحمايتك وأسرتك.

وفي هذا الشأن، يقدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبعة نصائح من أجل الوقاية من الفيروس داخل المنزل، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة,

تتمثل أولى النصائح في فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية جيدة باستمرارا، أما الثانية فهي التأكد من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأواب.

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ونوه المركز بأهمية عدم المخالطة والاعتذر عن استقبال الزيارات، إضافة إلى البقاء في غرفة منعزلة، وعدم مشاركة الممتلكات الشخصية وتعقيمها باستمرار، وجعل التواصل مع الناس عن بعد عبر الهاتف والتطبيقات، وعدم التشارك في أدوات الطعام أو استخدام أطباق ورقية لمرة واحدة.

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