تركيا تعتقل صحفيين كشفوا عن مقتل “جنود أتراك” في ليبيا

تقرير 218

حملة اعتقالات جديدة تطال عددا من الصحفيين الأتراك وتهديد لأعضاء البرلمان برفع الحصانة بسبب نشر تقارير ومعلومات حول قتلى الجيش التركي في ليبيا وسوريا.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن قيام السلطات التركية باعتقال 6 صحفيين قاموا بنشر تقارير عن جنازات عسكريين تم جلبهم في نعوش بعد مقتلهم في ليبيا.

ومن ضمن الصحفيين المقبوض عليهم مدير الأخبار في موقع أودا تي الإخباري باريش تورك أوغلو ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش بعد نشرهما أخبارا عن مقتل عناصر في المخابرات التركية بليبيا وتم نقلهم إلى بلدهم ودفنهم سرا، إضافة إلى اعتقال رئيس الموقع باريش بهلوان بعد كشفه علنا عن الحادثة لتقرر محكمة تركية حجب الموقع الإخباري.

وطالت الاعتقالات كذلك كاتبا في صحيفة يني تشاغ ومدير أخبار ورئيس تحرير صحيفة يني بشام بعد نشر صور وهويات بعض الأتراك الذين قتلوا في معارك ليبيا.

النائب بالبرلمان عن حزب “الجيد” المعارض، أوميت أوزداغ، كشف أن هؤلاء القتلى تم دفنهم من غير المراسم المعتادة للجنود الذين قتلوا في المعارك والذين تنظم لهم جنازات رسمية.

وتوضح هذه الحملة محاولة تركيا التغطية على خسائرها المتواصلة في حرب وصفت بالمتهورة وهو ما قد يزيد من حجم الغضب الشعبي في تركيا تجاه أردوغان الذي قيل عنه إنه لم يحسب للمعركة أي حساب حتى إن طال أمدها.

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