مصرف الوحدة ينهي معاملات مرتبات 13 جهة في مصراتة

أعلن فرع مصرف الوحدة بمدينة مصراتة عن الانتهاء من معاملات مرتبات 13 جهة داخل نطاق المدينة وإحالتها لحسابات مستحقيها عن أشهر مختلفة من الربع الأول للعام الجاري.

وبحسب ما ورد عن إدارة الفرع فقد تمت إحالة مرتبات شهر مارس لمستحقيها المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي كما تضمنت إجراءات المرتبات الباقية المعلن عنها لصالح شهر فبراير الماضي معاملات 11 جهة وهي إدارة الثقافة والمجتمع المدني وإدارة الشؤون الصحية بالإضافة إلى العاملين في قطاع التربية والتعليم وموظفو قطاع الزراعة والمجلس البلدي مصراتة إلى جانب قطاع الصناعة بالإضافة إلى العاملين في مكتب مراقبة الخدمات المالية ومراقبة المرافق.

كما أكدت إدارة الفرع إحالة مرتبات فبراير لصالح العاملين في مكتب العمل والعاملين في وزارة العدل مشيرة في الوقت ذاته إلى إحالة مرتبات العاملين في وزارة الداخلية عن شهري يناير وفبراير بالإضافة إلى إحالة مرتبات شهر واحد لصالح العاملين في جامعة مصراتة عن شهر يناير.

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