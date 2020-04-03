الثني يؤكد على ضرورة متابعة إحتياجات مراكز تأهيل المعاقين ودور العجزة والمسنين خلال المرحلة الراهنة

ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد وذلك لبحث دور الوزارة خلال الأزمة الراهنة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية دور العمالة الملاصقة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين ودور العجزة وضرورة الاهتمام بهم وإخضاعهم لدورات تأهيلة نظرا لدورهم المهم في التعامل مع هذه الشرائح.

وبحث الاجتماع احتياجات دار العجزة والمسنين وإمكانية تقديم مقترح بشأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية على أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأكد الثني على ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز تأهيل المعاقين ودار العجزة والمسنين خصوصا خلال المرحلة الراهنة،مشدداً على ضرورة النظر في احتياجات هذه الشرائح بشكل دوري من منطق مسؤولية الحكومة على الشرائح.

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