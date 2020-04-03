تميم لـ السراج: ندعم حكومة الوفاق في تصديها للعدوان على طرابلس والمدن الأخرى

ليبيا – أجرى رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم آل ثاني تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة وباء كورونا.

السراج عبر بحسب مكتيه الإعلامي عن شكره لما قدمته قطر من دعم للجهود الليبية في مواجهة جائحة كورونا حيث اتفق الجانبان خلال المكالمة على التنسيق بين البلدين في مواجهة هذا الوباء والتعامل مع تداعياته.

وعلى صعيد آخر، جدد أمير قطر دعم بلاده لحكومة الوفاق في تصديها لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس والمدن الليبية الأخرى” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) ، داعياً إلى الوقف الفوري لما زعم أن المناطق السكنية في طرابلس تتعرض لقصف متكرر، مدعياً حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.