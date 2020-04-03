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رداً على تصريحات الضراط.. عبدالقيوم: الرئاسي يدفع البلاد إلى هاوية التقسيم لإلحاق نصفها بالأتراك والباب العالي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رد المحلل السياسي عيسى عبد القيوم على تصريحات عضو البرلمان المقاطع عن مدينة مصراتة ومدير دعم سياسيات رئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط التي طالب فيها بوقف الميزانية المخصصة لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض بلديات المنطقة الغربية من دعم الطوارئ المخصص لمكافحة فيروس كورونا.

عبد القيوم وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة وصف تصريحات الضراط بـ”الصلف والغرور”، قائلاً:” هذه التصرفات هي التي تجعلنا نؤكد بأنهم يدفعون البلد إلى هاوية التقسيم لإلحاق نصفها بالترك والباب العالي ويؤكدون لنا بأنه لا أمل في شفائهم إلا بالكي”.

وانتهى عبد القيوم موجهاً حديثه للضراط بأن الأموال التي يطالب بحجبها عن البلديات الداعمة للجيش في حرب طرابلس هي من عائدات النفط.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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