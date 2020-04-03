رداً على تصريحات الضراط.. عبدالقيوم: الرئاسي يدفع البلاد إلى هاوية التقسيم لإلحاق نصفها بالأتراك والباب العالي

ليبيا – رد المحلل السياسي عيسى عبد القيوم على تصريحات عضو البرلمان المقاطع عن مدينة مصراتة ومدير دعم سياسيات رئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط التي طالب فيها بوقف الميزانية المخصصة لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض بلديات المنطقة الغربية من دعم الطوارئ المخصص لمكافحة فيروس كورونا.

عبد القيوم وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة وصف تصريحات الضراط بـ”الصلف والغرور”، قائلاً:” هذه التصرفات هي التي تجعلنا نؤكد بأنهم يدفعون البلد إلى هاوية التقسيم لإلحاق نصفها بالترك والباب العالي ويؤكدون لنا بأنه لا أمل في شفائهم إلا بالكي”.

الضراط يطالب السراج بعدم صرف ميزانية لمكافحة كورونا في الشرق والجنوب وبعض بلديات الغرب. #ليبيا #المرصد https://t.co/79UpdD78xk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2020

وانتهى عبد القيوم موجهاً حديثه للضراط بأن الأموال التي يطالب بحجبها عن البلديات الداعمة للجيش في حرب طرابلس هي من عائدات النفط.

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