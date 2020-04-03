إجلاء حوالي 360 تونسيا من العالقين بمعبر رأس جدير

تم صباح اليوم الجمعة، إجلاء حوالي 360 مواطنا تونسيا كانوا عالقين بالمعبر الحدودي برأس جدير منذ يوم أمس نحو ولايات قابس والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين بعد أن قضوا الليلة الماضية بالمعبر، وذلك بالتنسيق بين الوحدات الامنية والسلط الجهوية بالولايات المذكورة من اجل تأمين مكان للحجر الصحي بكل ولاية.

وقد تم وضع المواطنين العائدين من الأراضي الليبية اصيلي ولاية مدنين والذين يبلغ عددهم 30 شخصا في الحجر الصحي بمركز التربصات والاصطياف بمرسى القصيبة ببنقردان.