لجنة مكافحة وباء كورونا بنغازي تناقش الاستعدادات لإنشاء مستشفيات ميدانية بالجنوب خلال 10 أيام

ليبيا – بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزيرالصحة سعد عقوب أمس الخميس التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الوباء في بلديات الجنوب وذلك خلال اجتماع حضره عضو مجلس النواب الهادي الصغير.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي الاستعدادات الجارية لإنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق الجنوب في بحر عشرة أيام لاستخدامها كأماكن للحجر الصحي في حال وصل الوباء لتلك المناطق.

وأكدت اللجنة أن وزارة الصحة خصصت عبر جهاز الإمدادالطبي عدد جهازين PCR المستخدم في التحاليل الطبية الكاشفة على الفيروس وتدريب أشخاص على استخدامه.

وفي هذا الصدد،أكد عضو اللجنة العليا وزير الصحة أنه عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة عبدالله الثني وأن الاجتماع خلص لتوفير كافة احتياجات بلديات الجنوب في النواحي الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفيرها عبر جهاز الإمداد الطبي خلال هذه الأيام.

وأضافت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا طبيبين مختصين بمكافحة الأمراض للجنة الاستشارية الفرعية،لافتةً إلى أنها بحثت آلية لمعالجة أزمة شح الوقود والغاز في مناطق الجنوب.

هذا وحضر الإجتماع رئيس الهيئةالعامةللإسكان والمرافق أبوبكر بوقيلة والوكيل المساعد لوزارة الصحة غيث مادي دربوك والمستشارين.

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