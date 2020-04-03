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“أنوار ليبيا” تستعد لتفريغ شحنة بنزين بميناء طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة الشؤون البحرية في ميناء طرابلس عن دخول ناقلة المحروقات أنوار ليبيا إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين.

وكانت بيانات إدارة الميناء قد أشارت إلى أن ناقلة أنوار ليبيا كانت موجودة في منطقة المخطاف منذ يوم 23 مارس الماضي وتقدر حمولتها بـ 24.9 ألف طن من البنزين.

كما نوهت إدارة الشؤون البحرية بخروج الناقلة أنوار أفريقيا بعدما أفرغت حمولة البنزين من على متنها والمقدرة بـ 24 ألف طن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أوضحت في بيانات أصدرتها الأسبوع الماضي أن إمدادات الوقود وغاز الطهي للسوق ما زالت مستمرة وتصل بشكل دوري للموانئ في عموم ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • على نسور الجيش الوطنى قصفها فورا ردا على قصف المليشيات لناقلات الجنود وهذا البنزين يستخدم فى اعمال عسكرية ضد الجيش الوطنى

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  • على نسور الجيش الوطنى قصفها فورا ردا على قصف المليشيات لناقلات النفط وهذا البنزين يستخدم فى اعمال عسكرية ضد الجيش الوطنى

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