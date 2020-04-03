“أنوار ليبيا” تستعد لتفريغ شحنة بنزين بميناء طرابلس

أعلنت إدارة الشؤون البحرية في ميناء طرابلس عن دخول ناقلة المحروقات أنوار ليبيا إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين.

وكانت بيانات إدارة الميناء قد أشارت إلى أن ناقلة أنوار ليبيا كانت موجودة في منطقة المخطاف منذ يوم 23 مارس الماضي وتقدر حمولتها بـ 24.9 ألف طن من البنزين.

كما نوهت إدارة الشؤون البحرية بخروج الناقلة أنوار أفريقيا بعدما أفرغت حمولة البنزين من على متنها والمقدرة بـ 24 ألف طن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أوضحت في بيانات أصدرتها الأسبوع الماضي أن إمدادات الوقود وغاز الطهي للسوق ما زالت مستمرة وتصل بشكل دوري للموانئ في عموم ليبيا.

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