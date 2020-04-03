ضبط عدد من أصحاب المقاهي المخالفين للحظر بمصراتة

واصلت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الخميس، عملها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة، ووفق غرفة الطوارئ المشكلة بالمدينة بالتمركز في عدة نقاط بالمدينة لتنفيذ حظر التجول وضبط المخالفين، للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارة، أنه تم ضبط عدد من أصحاب المقاهي المخالفين لفترة الحظر، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، علما بأنه يمنع منعا باتا فتح المقاهي في الوقت الراهن وفقا لقرار حظر التجول الصادر من المجلس الرئاسي ضـمن الإجـراءات الاحـترازية الـصادرة عـن الـغرفة الـرئـيسية لإدارة الأزمـة لـمكافحة فـايروس كـورونا الـمستجد.