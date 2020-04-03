المشري: لن نسكت عما يجري بين السراج والصديق الكبير ليبيا ليست لعبة

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة واليناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إنه لن يسكت عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” أمس الخميس قال:”الساكت عن الحق شيطان أخرس لن نسكت عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ليبيا ليست لعبة”.

هذا وأتهم رئيس المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي بالسيطرة على السياسة النقدية للبلاد وإيقاف منظومات المقاصة والتحويلات وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية مطالباً باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحید مصرف ليبيا المركزي ، فيما رد الكبير على السراج وأكد بأن الأخير اصدر بيانا ضده بشكل فردي وأرجع إيقافه لبيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت إلى الضرورة القصوى بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره واقفاله للمنظومة المصرفية على مركزي بنغازي كإجراء احترازي.

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