إحباط عملية تهريب نحو 100 سلحفاة نادرة من درنة

تقرير 218

أحبطت الشرطة الزراعية بالتعاون مع قسم النجدة في درنة محاولة تهريب لعدد كبير من السلاحف المحمية تقدر بنحو 100 سلحفاة بمنطقة الفتائح حيث تم ضبطها وإعادة إطلاقها داخل حدود المحمية الطبيعية الواقعة بمنطقة وادي الناقة غرب المدينة.

وتعد السلحفاة البرية جزءا من السلسلة البيئية الليبية وباتت مهددة بالانقراض ما دفع إدارة فروع الشرطة الزراعية بإطلاق مناشدة تفيد بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتجميعها أو شرائها لمنع تهريبها.

وبادرت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية بالإشراف على عملية إطلاق السلاحف داخل حدود المحمية الطبيعية الواقعة قرب منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة والمعروفة بمنطقة “بولم”.

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