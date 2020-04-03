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الانتهاء من إجراءات مكافآت المعلمين في غدامس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى مكتب مراقبة الخدمات في مدينة غدامس إجراءات مكافآت المعلمين عن امتحانات الدورين الأول والثاني عن العامين 2018 و2019.

ونوه المكتب خلال إعلان نشره حديثا عبر حسابه بموقع فيسبوك بأنه قد انتهى من إحالة كافة مرتبات القطاعات العامة في المدينة عن شهر فبراير.

وطالب مكتب مراقبة الخدمات الجهات التي لم تستلم حوافظ العاملين فيها بضرورة سرعة إتمام الإجراءات لضمان تسييلها في المصارف التجارية.

كما طالب العاملون في مكتب مراقبة المالية من كافة مندوبي الجهات العامة بسرعة تسليمهم بيانات مرتبات شهر مارس وذلك لإتمام الإجراءات وإحالتها لمستحقيها.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن الخميس عن تنفيذ أذونات مرتبات العاملين في القطاع العام عن الربع الأول من السنة الحالية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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