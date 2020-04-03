الانتهاء من إجراءات مكافآت المعلمين في غدامس

أنهى مكتب مراقبة الخدمات في مدينة غدامس إجراءات مكافآت المعلمين عن امتحانات الدورين الأول والثاني عن العامين 2018 و2019.

ونوه المكتب خلال إعلان نشره حديثا عبر حسابه بموقع فيسبوك بأنه قد انتهى من إحالة كافة مرتبات القطاعات العامة في المدينة عن شهر فبراير.

وطالب مكتب مراقبة الخدمات الجهات التي لم تستلم حوافظ العاملين فيها بضرورة سرعة إتمام الإجراءات لضمان تسييلها في المصارف التجارية.

كما طالب العاملون في مكتب مراقبة المالية من كافة مندوبي الجهات العامة بسرعة تسليمهم بيانات مرتبات شهر مارس وذلك لإتمام الإجراءات وإحالتها لمستحقيها.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن الخميس عن تنفيذ أذونات مرتبات العاملين في القطاع العام عن الربع الأول من السنة الحالية .

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