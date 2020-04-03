مليون توقيع دعما لنداء أممي إلى وقف لإطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم

أعلنت الأمم المتحدة أن عريضة أطلقتها منظمة غير حكومية على الإنترنت لدعم نداء وجهه أمينها العام أنطونيو غوتيريس في 23 مارس/آذار لوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا، قد جمعت لحد الخميس حوالي مليون توقيع. لكن ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة أعربت عن أسفها لتواصل “القتال في معظم المناطق”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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