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دغيم لـ218: دعوة السراج لالتئام المركزي غير جدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى عضو مجلس النواب زياد دغيم استغرابه من دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التئام مجلس إدارة المصرف المركزي واصفا إياها بغير الجدية وأنها في إطار تصفية الحساب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير .

وفي تصريحه لـ218 تساءل دغيم عن الحكومة التي سيتعامل معها المصرف الموحد، وعن شخص المحافظ ووكيل الوزارة العضو بالصفة بمجلس الإدارة.

كما ذكر أنه يجب الآن رفض هذه الدعوة لأنها دون قيمة ما لم يسبقها التئام للمجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان ومراجعة كل القرارات الصادرة عن السراج بشكل أحادي مخالف لنصوص الاتفاق السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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