تقدّم أشغال مبنى كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة بترهونة‎ (صور)

قال مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة بان نسبة الانجاز مبنى كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة وصلت قرابة التسعين في المائة من حيث التجيهزات والإمكانيات .

واضاف بان المبنى يضم قاعة الاجتماعات كبيره وقاعات للدراسة ومكاتب لرؤساء الاقسام وعميد الكلية وقاعة اجتماعات مصغرة لعقد الاجتماعات الدورية .

من جانبه قال مشرف المشروعات بترهونة “سالم كشكر” بان موعد تسليم المبنى لجامعة الزيتونة بعد الإنتهاء الكامل من التجهيز في فترة لاتستغرق اسابيع معدودة.