اغلاق المنافذ بين مناطق وادي عتبة والبلديات المحاذية لها‎

خصص الاجتماع الموسع الذي عقد ببلدية وادي عتبة لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فايروس كورونا ( كوفيد 19 ) في مناطق الوادي والوقاية منه .

ضم الاجتماع عقيد علي عبيد أمر الغرفة الأمنية المشتركة لمكافحة فايروس كورونا بالوادي ومدير و عمداء بلديات اوباري، الغريفة بنت بية ومدير إدارة الخدمات الصحية وادي الآجال المكلف وأمر السرية الثالثة بالكتيبة 128 مشاة وأمر الغرفة الأهلية وادي الحياة .

واتفق المشاركون في الاجتماع على فتح محلات المواد الغدائية ومواد التنظيف والصيدليات والمخابز بعد ساعات حظر التجول لأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين وسيتم مخالفة اي محلات تفتح من غير المحلات المذكورة كذلك توفير الوقود للجان الأزمة بالبلديات وقفل تام للوادي بالكامل من بوابة الابيض حتى بوابة 60 ويمنع التنقل للمواطنين بين المناطق ابتداء من يوم غدا السبت 4 ابريل الجاري .