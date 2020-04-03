قصر قبول المرضى بمستشفى غدامس على حالات غسيل الكلى والجلطات والولادة القيصرية

أعلنت إدارة مستشفى غدامس العام، اليوم الجمعة، عن تعذر قبول أي حالات مرضية عدا حالات غسيل الكلى والجلطات الدماغية والولادات القيصرية، وذلك دون توضيح لمسوغات قرارها.

وقالت إدارة المستشفى إنه لن يتم القبول أو السماح باستقال أي حالة دون تنسيق مسبق مع الأطباء، وطالبت المواطنين بالالتزام بالتعليمات، وذلك في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان المستشفى أعلن في فبراير من العام الماضي، توقف قبول حالات الولادة الطبيعية والقيصرية والحوادث الطارئة التي قد تحتاج لتدخل جراحي؛ بسبب عدم جود طبيب تخدير.

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