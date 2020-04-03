الكافالي لبوابة إفريقيا: المهمة إيريني يشوبها الشك

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

03 April, 2020

رأى أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافالي، أن مهمة إيرينى الأوروبية يشوبها الشك فى إمكانية تنفيذها بالشكل الإيجابى.

وقال الكافالي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، هناك عدة أمور تحول دون تنفيذ المهمة إيريني، أهمها وجود بعثة عسكرية إيطالية فى مصراته ومؤيدة بشكل كامل لحكومة الوفاق، وهذه البعثة لها جسر جوى بينها وبين إيطاليا، وهى أحد أدوات المراقبة لعدم وصول السلاح لليبيا”.

وتابع الكافالي، “ثانيا لم يطلب موافقة مجلس الأمن القيام بهذه المهمة، بالإضافة إلى أن إيريني تعمل خارج دائرة أو نطاق حلف الاطلنطي، كما أن السلاح معظمه يأتى من تركيا وعملاء السلاح فى العالم عن طريق الجو، إضافة لوجود البارجات التركية فى عرض البحر الأبيض المتوسط، وكل هذه يدعو لعدم التفاؤل بهذه المهمة”.