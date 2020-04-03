مستجدات ليبيا العسكرية تَشغَل تونس رغم تفشي كورونا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع عقده مع وزير دفاعه عماد الحزقي مستجدات الأوضاع في ليبيا ومدى استعداد قوات الجيش التونسي لمجابهة كل الطوارئ .

كما تطرق الاجتماع إلى الدور الذي تقوم به القوات العسكرية لدعم السلطات المدنية، وفرض احترام الحجر الصحي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي التحركات التونسية الداخلية موازاة مع حراك دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، حيث قدمت تونس مشروع قرار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للحد من تداعيات فيروس كورونا خصوصا في مناطق النزاع، حيث تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لدواع إنسانية حتى يتسنى للبلدين الحد من الوباء.

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