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مستجدات ليبيا العسكرية تَشغَل تونس رغم تفشي كورونا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع عقده مع وزير دفاعه عماد الحزقي مستجدات الأوضاع في ليبيا ومدى استعداد قوات الجيش التونسي لمجابهة كل الطوارئ .

كما تطرق الاجتماع إلى الدور الذي تقوم به القوات العسكرية لدعم السلطات المدنية، وفرض احترام الحجر الصحي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي التحركات التونسية الداخلية موازاة مع حراك دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، حيث قدمت تونس مشروع قرار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للحد من تداعيات فيروس كورونا خصوصا في مناطق النزاع، حيث تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لدواع إنسانية حتى يتسنى للبلدين الحد من الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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