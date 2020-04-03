خط الدفاع الأول بين الحذر والشجاعة

وجهها المبتسم البشوش الطفولي يشعرك بالراحة فحين دخولك لعيادة الكيش بمدينة بنغازي تستقبلك المعاونة الصحية امباركة المهدي المعروفة بـ (مني ) ترش يدك بالحكول المعقم، وتطلب منك الجلوس على أحد الكراسي لانتظار دورك للدخول على الطبيب، امباركة حين سؤالنا لها عن كيفية تعاملها مع المرضى في ظل انتشار الفزع من مرض كورونا تقول: نحن الخط الأول لاستقبال المرضى والتعامل معهم والاحتكاك بهم، فحن من نقوم بتنظيم دخول المرضى إلى العيادة على الطبيب، ونتحدث معهم، وفي أحيان كثيرة لا يركز المريض على المسافة المطلوبة عندما يتحدث معنا، بل يقترب منا كثيرا.

فيما تقول المعاونة الصحية هناء عبد العزيز عن توفير الإمكانيات: إدارة العيادة وفرت لنا كل الإمكانيات من أجل الوقاية من مرض كورونا.

وعن تعاملهن مع حالات الاشتباه التي تأتي إلى المستشفى تقول المعاونة الصحية مريم فرج علي: في البداية ” خفنا قليلا” ، لكن تعاملنا مع الحالة بجدية، لحين تم تحويلها إلى مستشفى الصدرية بالكويفية.

وتتفق المعاونات الصحيات ياسمين الخروبي، خلود سالم، ونجاة الزوي، على إنهن لن يتركن عملهن في حال ظهور حالات في بنغازي، لأن هذا عمل إنساني، ونحن نتحلى بالإنسانية لأن البلاد محتاجة لنا فلن نخذلها بإذن الله وربي يحفظنا جميعا.

والتقينا أيضا بممرضات قسم الطوارئ والإسعاف حيث تحدثنا إلى رئيس القسم الممرضة سليمة الفيتوري إذ قالت: إن العيادة قد وفرت لنا جميع الإمكانيات من ملابس وقائية وتوفير الكحول والماسكات والقفازات، وتضيف نحن نتعامل مع جميع الحالات بحذر شديد، وإذا كانت هناك حالة اشتباه فإننا نقوم بتحويلها إلى الطبيب الذي بدوره يقوم بتحويلها إلى مستشفى الصدرية.

وعن التفكير في الانسحاب خوفا من الوباء تقول: نحن عملنا طوارئ ويحمل كثيرا من المخاطر من قبل ولن ننسحب ونترك المكان أبدا إذا ما ظهرت حالات في بنغازي.

وتشاركنا الممرضة حواء البرغثي قائلة: نحن لن نترك عملنا وأساس عملنا هو الحذر وعلينا ان نزيد من هذا الحذر بأن نزيد من أسباب الوقاية، ولا قدر الله ظهرت حالات في بنغازي لن نترك العمل وسنستمر إلى أن ينحسر الوباء.

فيما تقول جيهان فركاش: الموقف يحتاج لشجاعة ونحن شجاعات بما يكفي لتخطي هذا الوباء على خير إن شاء الله ونسأل الله أن يحمي بلادنا.

طبيبة الأطفال فاطمة الغرياني تقول: أنا اطلب من الناس في البداية البقاء في المنزل فأنا هنا من أجلهم أتمنى أن يبقوا في المنزل من أجلي، لأن الوباء يحتاج الوعي بخطورته، ولابد من تظافر الجهود لمواجهته، كما أوجه كلامي للأمهات إذا لم يكن طفلك يعاني من مرض خطير وطارئ لا تحضريه للعيادة لان الوضع مربك من جميع الجوانب، فمثلا أم ابنها يعاني من طفح جلدي منذ شهرين وتحضره الآن أين كنت خلال الشهرين الماضيين، لذلك أتمنى من الجميع المحافظة على أنفسهم والتزام بيوتهم.

وعن توفير الإمكانيات تقول: نعم الحمد لله العيادة وفرت لنا جميع الإمكانيات من ملابس واقية واقنعة وقفازات والتعقيم بالكحول.

و تضيف الغرياني عن تعاملهم مع حالات الاشتباه حاصة الأطفال: نحن عملنا يرتكز على الحذر في التعامل خاصة هذه الفترة فحين تأتي اعراض مشابهه لأعراض كورونا نقوم بتحويلها بكتاب رسمي أقوم بالتوقيع عليه كطبيبة إلى مستشفى الصدرية و إلى الآن هناك حالة اشتباه واحدة أطفال، وأخرى لرجل كبير تم تحويلهم، والحمد لله النتيجة سالبة.

وعن استمرارهن في العمل متى ظهرت حالة اشتباه تقول الدكتورة نعيمة الفاخري: نحن مستمرون في عملنا بإذن الله ولن نتركه، وسنظل في العيادة إلى أن ينحسر الوباء، وتقول وإذا كان هناك نقص في المستشفيات بالتأكيد لن نقصر وسوف نتوجه الى هناك لمد يد العون.

وتؤيد فاطمة الغرياني كلام نعيمة وتضيف: نعم العيادة هي عملنا الأساسي ولكن لا قدر الله انتشر الوباء وحدث نقص في المستشفيات سوف نتوجه إلى هناك ولن نقصر بإذن الله، وربي يحمينا.