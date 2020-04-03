غوتيريش: حفتر بدأ الصراع بهجومه على طرابلس والهدف الحالي لنا هو إيقاف الحرب
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The post غوتيرش يحمل حفتر مسؤولية الصراع الليبي appeared first on قناة 218.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
انه ليس صراع يا من يرعي دول العالم . انها حرب تحرير. انت تعلم ان الاتراك يريدون احتلال ليبيا و يهربون في الاسلحه للمليشيات و انهم احضروا مرتزقه من سوريا فهل نبقي نتفرج عليهم يا من تتحمل مسؤوليه الهالم ونحن ابناء الجيش العربي الليبي مستمرون في تحرير ليبيا حتي بدون حفتر. لعنة الله علي هذه الامم المجرمه الرخيصه تريدون تدمير ليبيا . و لكن كورونا لكم بالمرصاد يا مجرمين
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