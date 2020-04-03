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غوتيرش يحمل حفتر مسؤولية الصراع الليبي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
غوتيريش: حفتر بدأ الصراع بهجومه على طرابلس والهدف الحالي لنا هو إيقاف الحرب

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انه ليس صراع يا من يرعي دول العالم . انها حرب تحرير. انت تعلم ان الاتراك يريدون احتلال ليبيا و يهربون في الاسلحه للمليشيات و انهم احضروا مرتزقه من سوريا فهل نبقي نتفرج عليهم يا من تتحمل مسؤوليه الهالم ونحن ابناء الجيش العربي الليبي مستمرون في تحرير ليبيا حتي بدون حفتر. لعنة الله علي هذه الامم المجرمه الرخيصه تريدون تدمير ليبيا . و لكن كورونا لكم بالمرصاد يا مجرمين

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