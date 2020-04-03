غوتيريش: اطراف النزاع في ليبيا رحبت بالهدنة.. لكن الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير

قال الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش معلقاً على جهود السلام في ليبيا والعالم منذ دعوته الموجهة للعالم يوم 23 مارس، أن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير (خليفة حفتر) رحبت بدعوات لوقف القتال.

وأفاد غوتيريش “ومع ذلك ، تصاعدت الاشتباكات بشكل كبير على جميع الخطوط الأمامية ، مما أعاق جهود الاستجابة الفعالة لـ COVID-19”.

وشدد الامين العام للامم المتحدة “إنني أحث الطرفين – وجميع الأطراف الأخرى المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر في هذا النزاع – على وقف الأعمال العدائية على الفور للسماح للسلطات بالتصدي بفعالية لتهديد فيروس كورونا “COVID-19″، وضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار الذي ناقشوه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 آذار/مارس، “هناك مسافة كبيرة بين التصريحات والأفعال – بين ترجمة الكلمات إلى سلام على الأرض وفي حياة الناس”.

وأكد غوتيريش “هناك صعوبات هائلة في التنفيذ حيث أن الصراعات تفاقمت لسنوات ، وانعدام الثقة عميق ، والعديد من المفسدين والعديد من الشكوك، نحن نعلم أن أي مكاسب أولية هشة ويمكن عكسها بسهولة”.

وأكد غوتيريش “في العديد من الحالات الأكثر خطورة ، لم نشهد أي توقف في القتال – بل ازدادت حدة الصراعات، نحن بحاجة إلى جهود دبلوماسية قوية لمواجهة هذه التحديات، ولإسكات الأسلحة ، يجب أن نرفع أصوات السلام”.

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