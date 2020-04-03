وزير الصحة الدكتور سعد عقوب يزور الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببنغازي

بنغازي 03 أبريل 2020 (وال)- قام معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب الخميس، بزيارة للغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

هذا والتقى معالي الوزير مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ورئيس وأعضاء الغرفة والراصدين والمتعاونين، للاطلاع على سيّر العمل وكافة الإجراءات المتبعة.

وأشاد معالي الوزير على ما تقوم به الخدمات الصحية بنغازي، وعلى الجهود التي تبذلها فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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