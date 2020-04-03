نشطاء يوثقون سقوط قتلى من المرتزقة السوريين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح تنصت مقاتلي قوات الجيش الوطني، على محادثات المرتزقة السوريين، عقب الاستيلاء على جهاز لاسلكي من نوع “قبضة” الذي يستخدمه الجيش التركي في عملياته العسكرية .

وحسبما ذكرت وكالة “ستيب” في تقرير لها، أمس الخميس يُظهر المقطع مقاتل ليبي يحمل جهاز لاسلكي يُسمع خلاله محادثات بلهجة سورية لأحد المقاتلين يوجه البقية للتواجد بالنقطة 2، حيث يقول: “المقاتل الليبي، قتل عنصرًا سوريًا واستولى على سلاحه وجهاز الاتصال الخاص به”.

#لاسلكي_الزلمـات//..ابو عادل يتغوط #عنا_مصابين !!حي الله رجال قواتنا المسلحة العربية الليبية ⁦✌️⁩#شااارك_وافتخر_بجيشك ⁦✌️⁩صلاح الاطيوش .. Posted by ‎صلاح الاطيوش‎ on Wednesday, April 1, 2020

وحسب الفيديو، يتحدث أحد عناصر الإسعافات الطبية عبر “القبضة” مؤكدًا وجود مصابين بأحد النقاط، وبالقرب من سيارة “بيك آب” تحمل رشاشًا 14.5 ملم، وتم تدميرها.

ومن ناحية أخرى، تداول النشطاء مقطعًا مصورًا آخر يظهر احتراق آلية مدرعة تركية الصنع في طرابلس، ويؤكد المقطع وجود قتلى كانوا داخل الآلية.

#طرابلس//..فيديو لاستهداف #المـدرعة_التركيـة ACV -15 من قبل الكتيبة 212 ..#الفيديو من خويا محمد اقويدر الجالط والبطل رجب الحاسي ..حي الله جميع ابطال قواتنا المسلحة ..#شارك_وخليها_تحررق 🔥صلاح الاطيوش .. Posted by ‎صلاح الاطيوش‎ on Thursday, April 2, 2020

وتشهد العاصمة طرابلس حالة من التوتر المتصاعد، بسبب موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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