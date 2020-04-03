نقابة صيادلة بنغازي الكبرى تُنشئ معملا لصنع الأقنعة الواقية

بنغازي 2 أبريل 2020 (وال)- أعلن رئيس لجنة الأزمة بنقابة صيادلة بنغازي الكبرى، أن النقابة أنشأت معملا لتصنيع القناع الواقي FACE SHEILD.

وقال الطبيب حماد زقم العريبي: “جأت فكرة المصنع؛ من أجل توفير الحماية للعناصر الطبية والطبية المساعدة؛ المرابطين للدفاع عنا ضد فيروس “كورونا”.

وأضاف العريبي: “عرض علينا خلال الفترة الماضية؛ نوع من الفيس شيلد FACE SHEILD مصنوع في الصين، يصل ثمنه إلى ما يقارب 10 دينار ليبي تقريبًا، مُصّنع من مواد متوفرة لدينا في السوق المحلي”.

وتابع العريبي: “مواد القناع متوفرة لدى القرطاسيات، وتتكون من الإسفنج وبعض مستلزمات الخياطة”، مضيفًا أنه تم عرض المنتج على جهاز الإمداد الطبي، وتمت على الموافقة على التصنيع وتم صنع عدد 10000 قناع واقي.

وأوضح العريبي أن نقابة صيادلة بنغازي الكبرى، استعانت بطاقم من العاملين المتطوعين من طلبة كليات الطب البشري، والتقنية الطبية، والاقتصاد، والهندسة. (وال – بنغازي) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال